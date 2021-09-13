Александр Жулин: Самое большое впечатление из всех произвела Трусова

Олимпийский призер, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин подвел итоги проката фигуристок сборной России в Челябинске. Александра Трусова представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она исполнила пять четверных прыжков

«Не могу сказать однозначно, чья именно программа у девушек понравилась больше всего. Понравились программы и Валиевой, и Щербаковой, и Косторной, и Хромых. Но самое большое впечатление произвела, конечно, Трусова.

Я впервые видел пять четверных от девушки. Это такой уровень сложности программы… Меня это очень удивило в приятном смысле», - передает слова Жулина «Чемпионат».