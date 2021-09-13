Более тысячи болельщиков «Спартака» поддержат команду в гостях с «Наполи»

Болельщикам «Спартака» выдано 1365 билетов на выездной матч с «Наполи» в Лиге Европы, говорится в сообщении московского клуба.

Для входа на стадион каждый зритель должен подтвердить наличие «зеленого сертификата» Министерства здравоохранения Италии. Его можно получить на основании справки вакцинированного человека (J&J, Moderna, AstraZeneca и Pfizer), переболевшего, или нового отрицательного ПЦР теста.

Напомним, согласно действующим ограничениям, граждане России не могут посещать Италию с туристическими целями.

Напомним, 27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022. Россию в турнире представляют два участника - московский «Спартак» и «Локомотив».