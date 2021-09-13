Павел Погребняк: В РПЛ надо что-то менять, но чемпионат должен быть гладким

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк высказался относительно возможных реформах в чемпионате страны.

«Надо что-то менять, это точно! У меня нет однозначного понимания по вопросу лимита. Надо встречаться, разговаривать, как и делают на заседаниях РФС. Пока очень тяжело сказать. Разделение чемпионата по системе «Юпитер-16»? Нет! Чемпионат должен быть гладким!» — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего нападающего «Зенита».

Напомним, что РФС предлагает изменить структуру проведения чемпионата России, взяв за основу швейцарскую систему и при этом проводить турнир в два этапа,

Добавим, что также российская премьер-лига рассматривается вопрос отмены или изменения лимита на легионеров. Сейчас он действует по формуле «8+17».