Полузащитник «Зенита» Барриос может сыграть в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос имеет шанс сыграть с «Челси» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Sport24, сейчас 27-летний футболист находится в Москве. Барриос ожидает британскую визу, которую могут выдать 13 сентября. Если вопрос решится, то колумбиец примет участие в гостевой игре с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что Барриос пропустит еврокубковый матч, так как не успеет пройти десятидневный карантин перед тем, как отправится в Великобританию. Правительство смягчило ограничения для футболистов, въезжающих в страну.

Напомним, что ФИФА разрешила бразильским игрокам Малкому и Клаудиньо сыграть с «Челси».