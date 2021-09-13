Головин прокомментировал уход Фернандеса из сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса о завершении карьеры в сборной России.

«Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе», — цитирует «Чемпионат» хавбека национальной команды.

Ранее 30-летний защитник заявил, что намерен сосредоточиться на клубной карьере. Фернандес проинформировал о своем решении тренерский штаб сборной России и РФС.

В составе национальной команды натурализованный бразилец провел 33 официальных матча, в которых забил пять голов.