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13 сентября 17:33
автор: Александр Поволоцкий

Головин прокомментировал уход Фернандеса из сборной России

Вместе с командой футболист дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса о завершении карьеры в сборной России.

«Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе», — цитирует «Чемпионат» хавбека национальной команды.

Ранее 30-летний защитник заявил, что намерен сосредоточиться на клубной карьере. Фернандес проинформировал о своем решении тренерский штаб сборной России и РФС.

В составе национальной команды натурализованный бразилец провел 33 официальных матча, в которых забил пять голов.

источник: Чемпионат.com
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