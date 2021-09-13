ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 18:14
автор: Александр Поволоцкий

Кашшаи покинул пост главы судейского департамента РФС

В 2011 году арбитр обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Венгерский функционер Виктор Кашшаи покинул пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза.

Как сообщает официальный сайт РФС, уход 46-летнего специалиста связан с изменениями в организации. Кашшаи возглавил судейский департамент в январе 2020 года. Венгр сменил на этом посту другого бывшего судью Александра Егорова.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отметил, что за все административные вопросы пока будет отвечать заместитель руководителя департамента Павел Каманцев. В СМИ сообщалось, что Кашшаи заменит другой иностранец.

В 2011 году венгр был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

источник: РФС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карпин рассказал, почему Фернандес завершил карьеру в сборной РоссииАмериканские СМИ: Медведев обокрал ДжоковичаУ Елены Весниной украли олимпийские медалиДрака Карпина и Зидана была не только на поле, но и под трибунойМайоров: «Я задал вопрос Ротенбергу – кто эти люди?»Только сейчас стало ясно, почему Ашрам победила Авериных
Поражение от «Челси» для «Зенита» лучше ничьей! Если Питер хочет в весеннюю стадию Лиги чемпионов
Перед стартом единственного российского представителя в Лиге чемпионов-2021/22 «Плеймейкер» изучил как наши клубы делали это в предыдущие сезоны. Выводы неутешительны.
«Караваев спокойно заменит Марио». Масалитин — об уходе Фернандеса из сборной России
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» решение защитника армейцев Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
«Всем привет, это Марио!» Почему Фернандес ушел и сборной, и что теперь будет
Марио Фернандеса в матчах за сборную России мы больше не увидим. И это большая потеря для нашего футбола.
«Наступает новая эра». Мир в шоке от триумфа Медведева в Нью-Йорке и называет его преемником
Победа Даниила Медведева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) вызвала много эмоций не только в нашем теннисном мире.
«Когда зрители стали сбивать Даню с подачи, было тяжело не психануть». Ольховский — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open
Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.
«Кордоба просто хорош, Семин потерял Норманна, поэтому «быки» победят «Ростов» 2:1 или 3:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от южного дерби в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром».
Довел самого Джоковича до слез! Как Медведев разгромил легенду и выиграл US Open
Новак Джокович не смог оформить исторический сезонный Шлем: в финале Открытого чемпионата США великого серба в трех партиях переиграл наш Даниил Медведев, который одержал главную победу в карьере.
Пять четверных Трусовой! Такое в мире ранее делали только три… мужика
В Челябинске в выходные прошли первые прокаты сборников. Особый интерес на старте олимпийского сезона был, конечно, к нашим звездным одиночницам.
«Ред Булл» Ферстаппена наехал на крышу «Мерседеса» Хэмилтона. Как состоялся дубль «Макларена» на Гран-при Италии
«Плеймейкер» подводит итоги невероятной гонки в Монце.
Первая ничья Березуцкого, первые очки Божовича и фанаты на воздушном шаре. Как ЦСКА не смог победить «Арсенал»
Армейцы поделили очки с аутсайдером в гостевом матче 7-го тура РПЛ в Туле (1:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика