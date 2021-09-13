Кашшаи покинул пост главы судейского департамента РФС

Венгерский функционер Виктор Кашшаи покинул пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза.

Как сообщает официальный сайт РФС, уход 46-летнего специалиста связан с изменениями в организации. Кашшаи возглавил судейский департамент в январе 2020 года. Венгр сменил на этом посту другого бывшего судью Александра Егорова.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отметил, что за все административные вопросы пока будет отвечать заместитель руководителя департамента Павел Каманцев. В СМИ сообщалось, что Кашшаи заменит другой иностранец.

В 2011 году венгр был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.