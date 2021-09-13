Кашшаи прокомментировал свой уход из РФС

Бывший глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал причину своего ухода из союза.

«Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», — цитирует специалиста официальный сайт РФС.

Кашшаи отметил, что за время его работы, уровень российских судей признали в ФИФА и УЕФА. В 2021 году арбитры были назначены на матчи чемпионата Европы-2020, Олимпийские игры, Суперкубок УЕФА и другие крупные турниры.

Добавим, что за административные вопросы в департаменте пока будет отвечать заместитель руководителя Павел Каманцев.