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13 сентября 19:03
автор: Александр Поволоцкий

«Ростов» - «Краснодар». Стартовые составы команд

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на встречу 7-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Глебов, Сухомлинов, Хасимото, Альмквист, Комличенко.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Газинский, Ионов, Классон, Крыховяк, Кайо, Кабелла, Кордоба.

Добавим, что «Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. Подопечные Юрия Семина располагаются на 14-й строчке. У «Ростова» пять очков.

источник: РПЛ
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