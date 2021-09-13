«Ростов» - «Краснодар». Стартовые составы команд

«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на встречу 7-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Глебов, Сухомлинов, Хасимото, Альмквист, Комличенко.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Газинский, Ионов, Классон, Крыховяк, Кайо, Кабелла, Кордоба.
Добавим, что «Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. Подопечные Юрия Семина располагаются на 14-й строчке. У «Ростова» пять очков.
источник: РПЛ