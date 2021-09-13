В «Валенсии» рассказали о травме Черышева

«Валенсия» опубликовала медицинский отчет о повреждении российского полузащитника Дениса Черышева.

«Денис Черышев получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Полузащитник будет продолжать лечение и реабилитацию до тех пор, пока его состояние не улучшится», - говорится в сообщении на сайте испанского клуба.

Напомним, что россиянин получил травму в матче 4-го тура с «Осасуной» (4:1). В добавленное к первому тайму время Черышев попросил замену. В место него на поле вышел Димитри Фулкье.

Добавим, что в текущем сезоне Черышев провел четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу.