Тухель - о встрече «Челси» с «Зенитом»: Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о значимости домашнего матча 1-го тура Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

«Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно», - цитирует специалиста официальный сайт российского клуба.

Также наставник лондонской команды рассказал о настрое бельгийского форварда «аристократов» Ромело Лукаку.

«Лукаку сказал, что с 11 лет мечтал забить на «Стэмфорд Бридж»? Надо спросить у него лично. У него есть шанс стать нашей «девяткой» на острие атаки и быть тем, кто поможет команде с голами. Это то, что ему нужно, он не стесняется говорить об этом, и мы рады, что можем разделить с ним этот опыт — он хороший человек и жесткий соперник», - добавил Тухель.

Напомним, что «Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале команда Тухеля обыграла «Манчестер Сити».