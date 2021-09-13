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13 сентября 20:20
автор: Александр Поволоцкий

«Рубин» обыграл на своем поле «Урал», Драйер забил три мяча (видео)

Датчанин стал игроком казанского клуба в конце августа.

«Рубин» в домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги победил «Урал» - 4:0.

В составе хозяев дубль оформил новичок Андерс Драйер. Первый гол датский полузащитник забил уже на 2-й минуте. Драйер пяткой отправил мяч в дальний угол после передачи Хвичи Кварацхелии.

На 13-й минуте игрок гостей Артем Мамин забил мяч в свои ворота. Драйер реализовал пенальти на 79-й минуте. А в компенсированное время оформил хет-трик.

Таким образом, «Рубин» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» остался на последней, 16-й строчке. У команды из Екатеринбурга два очка.

20 сентября «Рубин» сыграет дома с «Зенитом». «Урал» в этот же день примет «Локомотив».

РПЛ

7-й тур

«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург) - 4:0 (2:0)

Голы: Драйер, 2; 79 (с пенальти); 90+1; Мамин, 13 (автогол).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Драйер, Деспотович.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

источник: «Советский спорт»
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