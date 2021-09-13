«Рубин» обыграл на своем поле «Урал», Драйер забил три мяча (видео)

«Рубин» в домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги победил «Урал» - 4:0.

В составе хозяев дубль оформил новичок Андерс Драйер. Первый гол датский полузащитник забил уже на 2-й минуте. Драйер пяткой отправил мяч в дальний угол после передачи Хвичи Кварацхелии.

Шедевральнейший гол Андерса Дрейера пяткой в первом же матче за «Рубин»! 🔥#РубинУрал



pic.twitter.com/CBXR65crLB — «Рубин» Казань (@fcrk) September 13, 2021

На 13-й минуте игрок гостей Артем Мамин забил мяч в свои ворота. Драйер реализовал пенальти на 79-й минуте. А в компенсированное время оформил хет-трик.