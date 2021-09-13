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«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче РПЛ
13 сентября 21:26
автор: Александр Поволоцкий

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче РПЛ

Встреча прошла на «Ростов Арене».

Матч 7-го тура тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» завершился вничью 1:1.

На 29-й минуте встречи сербский защитник «быков» Урош Спаич отправил мяч в свои ворота. «Ростов» сравнял счет благодаря точному удару Эдуарда Сперцяна. Полузащитник отличился на 65-й минуте.

Отметим, что »Краснодар» полтора часа играли вдесятером. На 30-й минуте за две желтые карточки был удален польский хавбек гостей Гжегож Крыховяк.

Таким образом, краснодарский клуб набрал десять очков и расположился на 7-м месте таблицы. Подопечные Юрия Семина набрали шнсть очков и поднялись на 12-ю строчку.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Краснодар» отправится в гости к «Ахмату». Обе встречи состоятся 18 сентября.

РПЛ

7-й тур

«Ростов» «Краснодар» 1:1 (1:0)

Голы: Спаич, 29 (автогол) – Сперцян, 65.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Поярков, 70), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Хасимото (Фольмер, 46), Лангович, Альмквист, Комличенко (Соу, 75), Сухомлинов (Гигович, 80).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Корнюшин, Ионов (Стоцкий, 89), Газинский (Кривцов, 65), Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Классон, Кайо, Кордоба (Сперцян, 33).

Предупреждения: Сухомлинов, 6. Крыховяк, 6. Альмквист, 41. Комличенко, 44. Газинский, 51. Лангович, 70. Ильин, 90+4.

Удаление: Крыховяк, 30.

источник: «Советский спорт»
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