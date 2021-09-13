«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче РПЛ

Матч 7-го тура тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» завершился вничью 1:1.
На 29-й минуте встречи сербский защитник «быков» Урош Спаич отправил мяч в свои ворота. «Ростов» сравнял счет благодаря точному удару Эдуарда Сперцяна. Полузащитник отличился на 65-й минуте.
Отметим, что »Краснодар» полтора часа играли вдесятером. На 30-й минуте за две желтые карточки был удален польский хавбек гостей Гжегож Крыховяк.
Таким образом, краснодарский клуб набрал десять очков и расположился на 7-м месте таблицы. Подопечные Юрия Семина набрали шнсть очков и поднялись на 12-ю строчку.
В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Краснодар» отправится в гости к «Ахмату». Обе встречи состоятся 18 сентября.