Сергей Семак: «Челси» — один из сильнейших клубов Европы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Челси» — один из сильнейших клубов Европы, хорошо укомплектованная команда. Как остановить Лукаку? Будем сегодня вечером подробно разбирать и соперника в целом, и каждого игрока в отдельности. Времени между матчами мало, главное восстановиться. А сегодня-завтра поближе познакомимся с «Челси», - цитирует наставника «Матч ТВ».

Добавим, что матч между действующим победителем ЛЧ и чемпионом России пройдет 14 сентября в Лондоне. Начало в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в группе H вместе с «Челси» и «Зенитом» также играют итальянский «Ювентус» и шведский «Мальме».