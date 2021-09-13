Стала известна дата переигровки матча «Ницца» - «Марсель»

Профессиональная футбольная лига Франции назначила дату переигровки матча третьего тура лиги 1 между «Ниццой» и «Марселем».

Напомним, что встреча был прервана из-за массовой драки с участием болельщиков и игроков. Игра, которая состоялась 22 августа была остановлена на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу »Ниццы».

По информации LFP, матч пройдет 27 октября. Место его проведения определят позднее.

Напомним, что по итогам инцидента «Ницца» была лишена двух очков (одного условно). Два футболиста «Марселя» дисквалифицированы: Альваро Гонсалес (на две игры) и Димитри Пайет (на одну условно).

Добавим, что «Ницца» занимает четвертое место в таблице, набрав девять очков в четырех матчах. «Марсель» занимает третье с десятью очками.