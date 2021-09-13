ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 22:01
автор: Александр Поволоцкий

Стала известна дата переигровки матча «Ницца» - «Марсель»

Беспорядки спровоцировал полузащитник «олимпийцев».

Профессиональная футбольная лига Франции назначила дату переигровки матча третьего тура лиги 1 между «Ниццой» и «Марселем».

Напомним, что встреча был прервана из-за массовой драки с участием болельщиков и игроков. Игра, которая состоялась 22 августа была остановлена на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу »Ниццы».

По информации LFP, матч пройдет 27 октября. Место его проведения определят позднее.

Напомним, что по итогам инцидента «Ницца» была лишена двух очков (одного условно). Два футболиста «Марселя» дисквалифицированы: Альваро Гонсалес (на две игры) и Димитри Пайет (на одну условно).

Добавим, что «Ницца» занимает четвертое место в таблице, набрав девять очков в четырех матчах. «Марсель» занимает третье с десятью очками.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Конор Макгрегор на вручении премии MTV стал участником потасовкиОдна на двоих проблема. "Арсенал" и ЦСКА устроили яркий поединок в ТулеОпубликовано видео новой произвольной программы с зимней сказкой Алены КосторнойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовМайоров: «Я задал вопрос Ротенбергу – кто эти люди?»Только сейчас стало ясно, почему Ашрам победила Авериных
«Краснодар» выжил в Ростове после автогола, удаления и незабитого пенальти. Каким получилось южное дерби
В матче, завершавшем программу 7-го тура РПЛ, команда Виктора Гончаренко с чередой казусов и несчастий сумела добыть на выезде ничью (1:1) в меньшинстве против «Ростова» Юрия Семина.
Люди из «Черноморца» признали вину в договорняке с «Чайкой». Такого в нашем футболе еще не было
Новый поворот в старом футбольном скандале.
Поражение от «Челси» для «Зенита» лучше ничьей! Если Питер хочет в весеннюю стадию Лиги чемпионов
Перед стартом единственного российского представителя в Лиге чемпионов-2021/22 «Плеймейкер» изучил как наши клубы делали это в предыдущие сезоны. Выводы неутешительны.
«Караваев спокойно заменит Марио». Масалитин — об уходе Фернандеса из сборной России
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» решение защитника армейцев Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
«Всем привет, это Марио!» Почему Фернандес ушел из сборной, и что теперь будет
Марио Фернандеса в матчах за сборную России мы больше не увидим. И это большая потеря для нашего футбола.
«Наступает новая эра». Мир в шоке от триумфа Медведева в Нью-Йорке и называет его преемником
Победа Даниила Медведева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) вызвала много эмоций не только в нашем теннисном мире.
«Когда зрители стали сбивать Даню с подачи, было тяжело не психануть». Ольховский — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open
Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.
«Кордоба просто хорош, Семин потерял Норманна, поэтому «быки» победят «Ростов» 2:1 или 3:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от южного дерби в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром».
Довел самого Джоковича до слез! Как Медведев разгромил легенду и выиграл US Open
Новак Джокович не смог оформить исторический сезонный Шлем: в финале Открытого чемпионата США великого серба в трех партиях переиграл наш Даниил Медведев, который одержал главную победу в карьере.
Пять четверных Трусовой! Такое в мире ранее делали только три… мужика
В Челябинске в выходные прошли первые прокаты сборников. Особый интерес на старте олимпийского сезона был, конечно, к нашим звездным одиночницам.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика