Сергей Семак: Если кадровая ситуация ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак иронично порассуждал на тему кадровых проблем команды перед выездным матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Еще есть Анюков, и если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука», – цитирует наставника «Советский спорт».

Добавим, что 42-летний Анатолий Тимощук и 38-летний Александр Анюков входят в тренерский штаб «Зенита». Ранее оба выступали за петербургский клуб.

Напомним, что матч «Челси» – «Зенит» начнется в 22:00 по московскому времени.