Гол Переса принес «Эльче» гостевую победу над «Хетафе»

«Эльче» обыграл в гостях «Хетафе» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
Встреча на поле «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Франсиско Эскрибы.
Автором победного гола стал Лукас Перес. Нападающий «Эльче» отличился на 69-й минуте встречи.
Таким образом, «Эльче» набрал пять очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» (0) располагается на 19-й строчке.
В пятом туре подопечные Мичела Гонсалеса сыграют в гостях с «Райо Вальекано». «Эльче» примет дома «Леванте». Обе встречи состоятся 18 сентября.