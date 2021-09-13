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Гол Переса принес «Эльче» гостевую победу над «Хетафе»
13 сентября 22:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Getafe CF

Гол Переса принес «Эльче» гостевую победу над «Хетафе»

«Синие» потерпели четвертое поражение в сезоне.

«Эльче» обыграл в гостях «Хетафе» в матче четвертого тура чемпионата Испании.

Встреча на поле «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Франсиско Эскрибы.

Автором победного гола стал Лукас Перес. Нападающий «Эльче» отличился на 69-й минуте встречи.

Таким образом, «Эльче» набрал пять очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» (0) располагается на 19-й строчке.

В пятом туре подопечные Мичела Гонсалеса сыграют в гостях с «Райо Вальекано». «Эльче» примет дома «Леванте». Обе встречи состоятся 18 сентября.

источник: «Советский спорт»
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