«Эвертон» одержал победу над «Бернли» и поднялся на четвертое место в АПЛ

Футболисты «Эвертона» на своем поле победили «Саутгемптон» (3:1) в матче первого тура АПЛ.

Счет открыли гости, забитым мячом отметился защитник Бен Ми (53-я минута). В составе «ирисок» отличились Майкл Кин (60), Эндрос Таунсенд (65) и Демарай Грей (66).

Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали десять очков и поднялись на четвертое место в таблице АПЛ. «Бернли» располагается на 18-й позиции. У «бордовых» одно очко.

18 сентября «Эвертон» сыграет в гостях против «Астон Виллы». «Бернли» в этот же день проведет домашнюю встречу с «Арсеналом».