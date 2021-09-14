Экс-форвард «Зенита» Чухлов поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Челси» в ЛЧ

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов оценил шансы петербургской команды на победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Напомним, что встреча между клубами состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне. Начало игры – в 22:00 мск.

– В первую очередь жду от «Зенита» хорошего футбола. Хочется увидеть зрелищную и красивую игру, чтобы ребята показали себя агрессивно. А «Челси» и прошлый год хорошо закончил, и сейчас неплохо начал, да и играют у себя дома. Так что для «Зенита» это прежде всего шанс показать, что они достойны большего, чем играть в полноги в чемпионате России. Футбол заставит их двигаться, – цитируют Чухлова «Известия».

Добавим, что в игре с лондонцами смогут появиться на поле бразильские футболисты петербургского клуба – полузащитники Малком и Клаудиньо. Ранее Бразильская конфедерация футбола отправила письмо в ФИФА с просьбой запретить обоим игрокам сыграть в двух ближайших матчах сине-бело-голубых из отказа российской команды отпускать в футболистов в расположение сборной Бразилии. Однако 11 сентября стало известно, что бразильская организация пошла на встречу действующему чемпиону РПЛ и разрешила полузащитникам сыграть с «Челси».