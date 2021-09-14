Валерий Непомнящий: Рассматривать «Зенит» в качестве конкурента «Челси» - несерьезно

Российский тренер Валерий Непомнящий дал комментарий по поводу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Челси» сыграет дома против «Зенита».

Напомним, что встреча между клубами состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне. Начало игры – в 22:00 мск.

– Если говорить о «Зените», у меня двоякое впечатление. Рассматривать его как конкурента «Челси» – несерьезно. У меня ощущение, что «Зенит» все еще играет ниже своего потенциала. Если он будет играть вторым номером, там есть серьезные проблемы в игре в обороне и в центральной зоне, – цитирует Непомнящего «Газета.Ru».

Добавим, что подопечные Сергея Семака попали в квартет H. Помимо «Челси», соперниками сине-бело-голубых на групповой стадии станут «Ювентус» и «Мальме».

В прошлом розыгрыше ЛЧ петербургский клуб занял последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».