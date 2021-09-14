Бывший президент ФИФА Блаттер высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением по поводу возможной отмены лимита в чемпионате России.

Напомним, что 23 августа представители команд РПЛ на совещании обсудили проекты реформ, которые предложил РФС. Многие команды высказались за то, чтобы смягчить лимит, имея возможность внести в заявку десять легионеров и 15 российских футболистов.

– Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Не нужно забывать, что футбольные лиги – это смесь различных культур и стилей, что хорошо. И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно – сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться, – сказал Блаттер в интервью «Известиям».

Добавим, что в данный момент клубы РПЛ могут внести в свою заявку на матчи лиги восемь иностранных футболистов.