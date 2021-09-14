Сесар Аспиликуэта: «Челси» ожидает сложный матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Правый защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил шансы своей команды на победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Напомним, что встреча между клубами состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне. Начало игры – в 22:00 мск.

– Нас ожидает сложный матч с «Зенитом». Путь «Челси» в ЛЧ снова начинается с нуля. Поэтому мы должны быть максимально сконцентрированы с первой же игры. Наш предыдущий успех на турнире не даст команде какое-либо преимущество в этом сезоне. Однако в любом случае мы обладаем необходимым опытом, а также желанием пройти далеко по сетке турнира, – цитирует Аспиликуэту клубная пресс-служба «аристократов».

Добавим, что по итогам жеребьевки подопечные Томаса Тухеля попали в квартет H. Помимо «Зенита», соперниками лондонской команды на групповой стадии будут «Ювентус» и «Мальме».

В прошлом розыгрыше ЛЧ «синие» стали обладателями титула, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0).