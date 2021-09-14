Агент Черышева: Сейчас рано говорить о сроках восстановления моего клиента после травмы

Агент Хуан Лопес, клиентом которого является фланговый полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, рассказал о травме своего подопечного, полученной в матче четвертого тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1).
Напомним, что в прошедшей встрече 30-летний россиянин получил повреждение медиальной коллатеральной связки левого колена.
– Ждем результатов дополнительных тестов. Сейчас рано говорить о сроках восстановления, – цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне Черышев принял участие в четырех матчах, сделав два голевых паса. Его команда занимает второе место в турнирной таблице ла лиги после четырех туров, набрав 10 очков.
19 сентября «Валенсия» сыграет дома с мадридским «Реалом».