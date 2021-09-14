«Атлетико» заинтересован в полноценном выкупе Гризманна

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, арендованный у «Барселоны» до конца сезона-2021/22, может подписать полноценный контракт с мадридским клубом.

По информации Todofichajes, ради покупки 30-летнего француза следующим летом руководство «матрасников» готово продать несколько игроков основного состава. В частности, издание сообщает, что команду может покинуть полузащитник Тома Лемар. На вырученные средства за хавбека мадридцы планируют оформить выкуп нападающего.

Ранее стало известно, что сумма возможного трансфера Гризманна в «Атлетико» может составить около 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне француз принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, не отличившись результативными действиями.