Джан Пьеро Гасперини: На своем поле «Вильярреал» способен оказать серьезное сопротивление «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил шансы своей команды на победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Напомним, игра между клубами состоится сегодня, 14 августа. Начало встречи – в 22:00 мск.

– Мы понимаем насколько серьезное сопротивление может оказать «Вильярреал», играющий у себя дома. Команда Эмери способна играть по-разному. Самый очевидный пример – их победа в Лиге Европы. Поэтому, моим подопечным нужно провести безупречный матч, чтобы хорошо начать групповой этап ЛЧ, – цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

Добавим, что по итогам жеребьевки итальянский клуб попал в квартет F. Помимо «Вильярреала», соперниками «бергамасков» станут «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».