Магомед-Шапи Сулейманов: Как будут появляться новые люди в сборной России, если не доверять молодым?

Фланговый нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, находящийся на правах аренды в турецком «Гиресунспоре», высказался на тему доверия к молодым игрокам в чемпионате России.

– Как еще будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым? Не будет же никогда никого. Посмотрите на топ-клубы. В той же «Боруссии» люди играют в ЛЧ, им по 17-18 лет. Они играют в топ-чемпионатах, в топ-матчах. Поэтому, когда они вызываются в сборную, они выглядят сильнее людей, которые дома соперничают условно с «Тамбовом», – цитирует Сулейманова Sport24.

Добавим, что на данный момент сборная России занимает 41-е место в рейтинге ФИФА. В сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022 подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).