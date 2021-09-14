Маринато Гилерме – Фернандесу: Это было удовольствием играть с тобой за сборную России

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме прокомментировал решение правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить свою карьеру в национальной команде.

Напомним, вчера 30-летний футболист армейцев заявил, что он намерен сосредоточиться на клубной карьере. Фернандес проинформировал о своем решении тренерский штаб сборной России и РФС.

– Это было удовольствием играть с тобой за сборную. Спасибо, Марио, – написал Гилерме на своей странице в Instagram.

Добавим, что в составе национальной команды Фернандес провел 33 официальных матча, в которых забил пять голов.