ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 сентября 11:39
автор: Владислав Корегин

«Интер» вновь хочет подписать Госенса

Сделка по переходу немецкого футболиста запланирована на лето 2022 года.

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс может стать игроком «Интера» по окончании сезона-2021/22.

Согласно информации Calcio Mercato, миланский клуб хочет подписать 27-летнего немца в качестве замены Ивану Перишичу, который ближайшим летом может стать свободным агентом.

Ранее «нерадзурри» интересовались футболистом «бергамасков» в прошедшее трансферное окно, однако черно-синие не отправляли официальных предложений по игроку.

Напомним, Госенс выступает в «Аталанте» с лета 2017 года. За это время он принял участие в 152 матчах, забив 27 голов и отдав 21 ассист. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.

источник: Calcio Mercato
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Huawei представила новый планшет MatePad Pro в цветовом оформлении Summer PopulusЖенская сборная России по пляжному футболу выиграла ЕвролигуЕлизавета Туктамышева оценила сложность произвольной программы "Русской ракеты"Одна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовРудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудьФернандеса назвали аферистом после ухода из сборной
«Челси» — «Зенит»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов 14.09.2021
14 сентября 2021 года в Лондоне состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом».
«Краснодар» выжил в Ростове после автогола, удаления и незабитого пенальти. Каким получилось южное дерби
В матче, завершавшем программу 7-го тура РПЛ, команда Виктора Гончаренко с чередой казусов и несчастий сумела добыть на выезде ничью (1:1) в меньшинстве против «Ростова» Юрия Семина.
Люди из «Черноморца» признали вину в договорняке с «Чайкой». Такого в нашем футболе еще не было
Новый поворот в старом футбольном скандале.
Поражение от «Челси» для «Зенита» лучше ничьей! Если Питер хочет в весеннюю стадию Лиги чемпионов
Перед стартом единственного российского представителя в Лиге чемпионов-2021/22 «Плеймейкер» изучил как наши клубы делали это в предыдущие сезоны. Выводы неутешительны.
«Караваев спокойно заменит Марио». Масалитин — об уходе Фернандеса из сборной России
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» решение защитника армейцев Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
«Всем привет, это Марио!» Почему Фернандес ушел из сборной, и что теперь будет
Марио Фернандеса в матчах за сборную России мы больше не увидим. И это большая потеря для нашего футбола.
«Наступает новая эра». Мир в шоке от триумфа Медведева в Нью-Йорке и называет его преемником
Победа Даниила Медведева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) вызвала много эмоций не только в нашем теннисном мире.
«Когда зрители стали сбивать Даню с подачи, было тяжело не психануть». Ольховский — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open
Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.
«Кордоба просто хорош, Семин потерял Норманна, поэтому «быки» победят «Ростов» 2:1 или 3:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от южного дерби в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром».
Довел самого Джоковича до слез! Как Медведев разгромил легенду и выиграл US Open
Новак Джокович не смог оформить исторический сезонный Шлем: в финале Открытого чемпионата США великого серба в трех партиях переиграл наш Даниил Медведев, который одержал главную победу в карьере.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика