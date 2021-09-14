«Интер» вновь хочет подписать Госенса

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс может стать игроком «Интера» по окончании сезона-2021/22.
Согласно информации Calcio Mercato, миланский клуб хочет подписать 27-летнего немца в качестве замены Ивану Перишичу, который ближайшим летом может стать свободным агентом.
Ранее «нерадзурри» интересовались футболистом «бергамасков» в прошедшее трансферное окно, однако черно-синие не отправляли официальных предложений по игроку.
Напомним, Госенс выступает в «Аталанте» с лета 2017 года. За это время он принял участие в 152 матчах, забив 27 голов и отдав 21 ассист. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2022-го.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.