Арустамян сообщил, что «Барселона» заинтересована в покупке Захаряна

Журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян входит в сферу интересов «Барселоны».

Отмечается, что скауты сине-гранатовых уже посетили несколько матчей бело-голубых в Москве, чтобы оценить игру 18-летнего хавбека. В ближайшие недели клубы могут начать переговоры о будущей сделке по футболисту.

– Вполне возможно, этой осенью «Барселоне» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года – в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо», – написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Напомним, что Захарян оказался в академии «Динамо» в 2017 году. В составе взрослой команды хавбек дебютировал в ноябре прошлого года в матче РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

В общей сложности футболист принял участие в 20 встречах москвичей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Недавно игрок сыграл свой первый матч за сборную России, выйдя в стартовом составе на игру с Хорватией (0:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.