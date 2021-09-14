Босниец Пельто станет главным арбитром матча «Локомотив» – «Марсель»

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из арбитров будет работать на матче первого тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем».

По информации источника, главным арбитром встречи назначен Ирфан Пельто из Боснии. Помощниками судьи станут его соотечественники – Давор Бельжо и Дамир Лазич. Отвечать за работу VAR будут Феликс Цвайер, а также его ассистент Марко Ахмюллер. Оба арбитра представляют Германию.

Напомним, матч «Локомотив» – «Марсель» состоится 16 сентября в Москве. Начало встречи – в 19:45 мск.

Помимо французской команды, соперниками железнодорожников по группе E стали «Лацио» и «Галатасарай».