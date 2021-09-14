Отец Захаряна: Интерес «Барселоны» к моему сыну? Сейчас не до этого. Придет время, посмотрим

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его сына хочет подписать «Барселона».

Ранее о возможном переходе 18-летнего хавбека в стан каталонцев сообщил журналист Нобель Арустамян. Согласно его данным, в ближайшие недели сине-гранатовые вступят в переговоры с московской командой по поводу трансфера футболиста.

– Еще не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим, – цитирует Захаряна-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне Арсен принял участие в семи матчах «Динамо» в РПЛ, забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.