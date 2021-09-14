ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 сентября 12:31
автор: Владислав Корегин

Отец Захаряна: Интерес «Барселоны» к моему сыну? Сейчас не до этого. Придет время, посмотрим

18-летний игрок сборной России может стать футболистом каталонской команды летом 2022 года.

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его сына хочет подписать «Барселона».

Ранее о возможном переходе 18-летнего хавбека в стан каталонцев сообщил журналист Нобель Арустамян. Согласно его данным, в ближайшие недели сине-гранатовые вступят в переговоры с московской командой по поводу трансфера футболиста.

– Еще не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим, – цитирует Захаряна-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне Арсен принял участие в семи матчах «Динамо» в РПЛ, забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Константин Сонин назвал минусы реформы чемпионата России по футболуЭксперт рассказал, почему ПСЖ ушёл от ответственности за нарушение финансового фэйр-плейАмериканские СМИ: Медведев обокрал ДжоковичаОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовРудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудьФернандеса назвали аферистом после ухода из сборной
«Медведев пока не превзошел Кафельникова и Сафина, но у него все впереди». Собкин — об итогах US Open
Известный тренер Борис Собкин прокомментировал «Плеймейкеру» яркую победу Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису.
«Челси» — «Зенит»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов 14.09.2021
14 сентября 2021 года в Лондоне состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом».
«Краснодар» выжил в Ростове после автогола, удаления и незабитого пенальти. Каким получилось южное дерби
В матче, завершавшем программу 7-го тура РПЛ, команда Виктора Гончаренко с чередой казусов и несчастий сумела добыть на выезде ничью (1:1) в меньшинстве против «Ростова» Юрия Семина.
Люди из «Черноморца» признали вину в договорняке с «Чайкой». Такого в нашем футболе еще не было
Новый поворот в старом футбольном скандале.
Поражение от «Челси» для «Зенита» лучше ничьей! Если Питер хочет в весеннюю стадию Лиги чемпионов
Перед стартом единственного российского представителя в Лиге чемпионов-2021/22 «Плеймейкер» изучил как наши клубы делали это в предыдущие сезоны. Выводы неутешительны.
«Караваев спокойно заменит Марио». Масалитин — об уходе Фернандеса из сборной России
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» решение защитника армейцев Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
«Всем привет, это Марио!» Почему Фернандес ушел из сборной, и что теперь будет
Марио Фернандеса в матчах за сборную России мы больше не увидим. И это большая потеря для нашего футбола.
«Наступает новая эра». Мир в шоке от триумфа Медведева в Нью-Йорке и называет его преемником
Победа Даниила Медведева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) вызвала много эмоций не только в нашем теннисном мире.
«Когда зрители стали сбивать Даню с подачи, было тяжело не психануть». Ольховский — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open
Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.
«Кордоба просто хорош, Семин потерял Норманна, поэтому «быки» победят «Ростов» 2:1 или 3:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от южного дерби в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика