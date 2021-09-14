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14 сентября 12:46
автор: Владислав Корегин

Сборная России: Черышев пропустит три-четыре недели из-за травмы

Футболист получил повреждение 12 сентября в матче против «Осасуны».

Пресс-служба сборной России объявила о том, что фланговый полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сыграет в ближайшие недели из-за повреждения.

Напомним, что в матче четвертого тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1), который состоялся 12 сентября, 30-летний россиянин получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена и был заменен в концовке первого тайма.

– Черышев травмировал связку левого колена. Денис пропустит 3-4 недели. Желаем скорейшего выздоровления, – говорится в сообщении.

Добавим, что в октябре сборной России предстоит провести два матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Соперниками команды Валерия Карпина станут Словакия (8 октября) и Словения (11 октября).

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в четырех матчах «Валенсии», сделав два голевых паса

источник: РФС
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