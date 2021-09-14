«Верона» уволила главного тренера команды Ди Франческо

Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Вероны», сообщает пресс-служба клуба.

По информации источника, вместе с 52-летним специалистом руководство «мастифов» отправило в отставку весь его тренерский штаб.

Напомним, Ди Франческо официально вступил в должность наставника «Вероны» 7 июня этого года. При нем команда потерпела три поражения в трех стартовых турах нового сезона серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Добавим, что ранее в своей карьере тренер работал в «Роме», «Сассуоло», «Сампдории» и «Кальяри».