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14 сентября 13:22
автор: Владислав Корегин

Роман Зобнин: Сейчас уровень Лиги Европы вырос – группа «Спартака» похожа на лигочемпионскую

Соперниками столичного клуба в группе стали «Наполи», «Лестер» и «Легия».

Центральный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Европы для московской команды.

Напомним, что красно-белые сыграют в группе С вместе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Стартовая игра для подопечных Руя Витории запланирована на 15 сентября против польского клуба.

– Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. «Наполи» и «Лестер» – это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» – тоже не подарок: многократный чемпион Польши, – цитирует Зобнина пресс-служба красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи сыгранных туров, набрав десять очков. 11 сентября московский клуб на своей домашней арене обыграл «Химки» со счетом 3:1.

источник: ФК «Спартак»
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