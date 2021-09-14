Агент Захаряна: «Барселона» не обращалась ко мне по поводу трансфера Арсена

Агент Павел Андреев, представляющий интересы центрального полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, отреагировал на слухи о возможном трансфере своего подопечного в «Барселоне».

Напомним, что по информации журналиста Нобеля Арустамяна каталонский клуб хочет оформить сделку по 18-летнему хавбеку в ближайшие недели. Футболист может присоединиться к составу сине-гранатовых летом 2022 года.

– Официальных данных у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам – нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много, – приводит слова Андреева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в семи матчах «Динамо» в РПЛ, забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.