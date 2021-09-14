Стала известна заявка «Барселоны» на матч с «Баварией»

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявку команды на домашний матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».
Отмечается, что ближайшую встречу сине-гранатовых пропустят нападающие Мартин Брэйтуэйт, Ансу Фати и Усман Дембеле. При этом в состав вернулись защитник Серджиньо Дест и хавбек Серхи Роберто.
Напомним, матч «Барселона» – «Бавария» состоится сегодня, 14 сентября. Начало игры – в 22:00 мск.
Соперники испанской и немецкой команды по группе E, а именно киевское «Динамо» и «Бенфика», также сыграют между собой сегодня.
🚨 𝙎𝙌𝙐𝘼𝘿 𝙇𝙄𝙎𝙏 !! #BarçaBayern @ChampionsLeague pic.twitter.com/viElnTfCP1— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2021
источник: ФК «Барселона»