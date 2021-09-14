Властимил Петржела: У «Зенита» нет ни малейшего шанса зацепиться за очки в матче с «Челси»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербургского клуба набрать очки в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
Отметим, что встреча между клубами состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне. Начало игры – в 22:00 мск.
– Я действительно считаю, что у «Зенита» нет ни малейшего шанса зацепиться за очки в матче с «Челси». Но это не из-за того, что я так хочу. Просто надо быть честным перед собой. «Челси» – одна из лучших команд мира прямо сейчас, – приводит слова Петржелы Sport24.
Напомним, «Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальной встрече прошлого турнира лондонцы минимально обыграли «Манчестер Сити» (1:0).
источник: Sport24.ru