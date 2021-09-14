Роман Зобнин: Лимит на легионеров? Лично мне хотелось бы видеть сильных иностранцев в РПЛ

Центральный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

Напомним, что 23 августа представители команд РПЛ на совещании обсудили проекты реформ, которые предложил РФС. Многие команды высказались за то, чтобы смягчить лимит, имея возможность внести в заявку десять легионеров и 15 российских футболистов.

– Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев. В Англии, например, учитывается процент сыгранных матчей за свою сборную. Может, и нам стоит внедрить что-то аналогичное или ориентироваться на рейтинги. Раньше в «Зените» были Халк, Витсель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА – Хонда и Вагнер. Поэтому если в каждой команде будет по восемь сильных иностранцев, то это уже совсем другой разговор, – сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе красно-белых.

Добавим, что в данный момент клубы РПЛ могут внести в свою заявку на матчи лиги восемь иностранных футболистов.