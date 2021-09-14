«Динамо»: Мы не вступали в переговорные процессы с «Барселоной» по Захаряну

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал появившуюся информацию об интересе «Барселоны» к центральному полузащитнику команды Арсену Захаряну.

Ранее стало известно, что в ближайшие недели каталонский клуб намерен провести переговоры с руководством бело-голубых по трансферу 18-летнего россиянина.

– На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу, – цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, Захарян находится в клубной системе «Динамо» с 2017 года. За основную команду москвичей он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.