«Зенит»: Барриос уже прилетел в Лондон и будет готовиться с командой к матчу с «Челси»

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что опорный полузащитник Вильмар Барриос имеет возможность сыграть за петербургский клуб в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Ранее появилась информация, что колумбийский игрок пропустит сегодняшний еврокубковый матч своей команды, так как не успеет пройти десятидневный карантин перед тем, как отправится в Великобританию.

– Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС, клуб сумел привезти Барриоса в Лондон – футболист только что прилетел и уже прошел границу, он будет готовится к игре вместе с командой, – приводит слова представителя петербуржцев портал Sport24.

Напомним, матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября в 22:00 мск.