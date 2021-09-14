Ибрагимович не поможет «Милану» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит гостевой матч своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает МК-Спорт», ссылаясь на Sky Sport Italia.
По данном источника, швед не выступит в первом туре главного клубного турнира Старого Света из-за повреждения ахиллова сухожилия.
Напомним, что два дня назад Ибрагимович провел первый матч в сезоне, отличившись в домашней игре серии А против «Лацио» (2:0) через семь минут после того, как вышел на замену.
источник: МК-Спорт