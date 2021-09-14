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14 сентября 18:01
автор: Максим Скороходов

Квинси Промес: Лига Европы - шанс показать свою силу на фоне европейских соперников

15 сентября «Спартак» начнет выступление во втором по значимости еврокубке.

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».

«Лига Европы - топ-турнир, для нас это шанс показать свою силу на фоне европейских соперников. У нас был сложный старт в чемпионате России, но последний матч выиграли, завтра уже игра с «Легией». Ждем матч, покажем, на что способны. Надеюсь, мы покажем, что черная полоса позади», - приводит слова Промеса «МК-Спорт».

Добавим, что «Спартак» попал в Лигу Европы после того как уступил в двухматчевом противостоянии португальской «Бенфике» (0:2,0:2).

источник: МК-Спорт
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