Квинси Промес: Лига Европы - шанс показать свою силу на фоне европейских соперников

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».

«Лига Европы - топ-турнир, для нас это шанс показать свою силу на фоне европейских соперников. У нас был сложный старт в чемпионате России, но последний матч выиграли, завтра уже игра с «Легией». Ждем матч, покажем, на что способны. Надеюсь, мы покажем, что черная полоса позади», - приводит слова Промеса «МК-Спорт».

Добавим, что «Спартак» попал в Лигу Европы после того как уступил в двухматчевом противостоянии португальской «Бенфике» (0:2,0:2).