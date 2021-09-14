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14 сентября 18:18
автор: Александр Поволоцкий

Депутат Госдумы - о лимите в РПЛ: Кто сказал, что народ пойдет на матч бразильцев с итальянцами

В разной форме лимит в российском футболе действует с 2005 года.

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в российской премьер-лиги.

Ранее с такой инициативой выступил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал эту идею.

«Отмена лимита легионеров - это попытка сделать зрелищным футбол сегодня. Кстати, никто не гарантирует, что попытка увенчается успехом. Кто сказал, что народ пойдет на матч бразильцев с итальянцами, которую будут выдавать за российский футбол?» - цитирует ТАСС Пайкина.

Добавим, что в настоящее время в чемпионате России действует лимит на легионеров в формате «8+17» (из 25 игроков в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев).

источник: ТАСС
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