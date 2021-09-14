Роспотребнадзор увеличил допустимую квоту билетов на матч «Спартака» с «Легией»

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что клубу удалось добиться от Роспотребнадзора увеличения максимально разрешенной заполняемости домашнего стадиона на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».
«Официально: матч «Спартак» - «Легия» смогут посетить 13 500 зрителей» - говорится в сообщении.
При этом на эту игру пустят болельщиков только при наличии QR-кода, подтверждающего либо вакцинацию либо перенесенный за последние полгода коронавирус.
источник: ФК «Спартак»