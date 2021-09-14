Стадион «Локомотива» на матч с «Миланом» можно будет заполнить на 30%

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что клубу удалось добиться от Роспотребнадзора увеличения максимально разрешенной заполняемости домашнего стадиона на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Марселя».

«Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Лиги Европы УЕФА «Локомотив – «Олимпик», который состоится 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун. О механике продажи билетов на матч и о требованиях к допуску на стадион мы сообщим дополнительно» - написано в сообщении на официальном сайте «Локомотива.

Таким образом, игру «Локомотив» - «Марсель» 16 сентября смогут посетить около восьми тысяч человек.

Добавим, что на матч «Спартака» в Лиге Европы также пустят 30% от вместимости стадиона, и уже объявлено, что на встречу с участием красно-белых пустят только при наличии QR-кода.