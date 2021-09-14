«Маккаби» из Хайфы сыграл дома вничью с «Фейеноордом» в матче Лиги конференций

Во вторник, 14 сентября, стартовал групповой этап нового клубного турнира УЕФА - Лига конференций.

В матче группы E израильский «Маккаби» из Хайфы сыграл на своем поле вничью с нидерландским «Фейеноордом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

В квартере А состоялся один матч. «Маккаби» из Тель-Авива был сильнее армянского «Алашкерта» - 4:1. В составе израильской команды отличились Стипе Перица (13-я минута), Гавриэль Каниховский (32), Дан Битон (45+3) и Матан Хозец (72). У «Алашкерта» мяч в активе Жозе Эмбало (17).

Добавим, что в турнире не принимают участие российские клубы.