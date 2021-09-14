Роналду забил первый мяч за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб

В эти минуты проходит первый тайм встречи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».

Счет в матче - 1:0 в пользу манкунианцев. На 13-й минуте отличился форвард «МЮ» Криштиану Роналду.

Добавим, что этот гол стал для португальца первым за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб. Последний раз Роналду забивал в составе манкунианцем 5 мая 2009 года в полуфинале ЛЧ против «Арсенала» (3:1).

Добавим, что в группе F также выступают итальянская «Аталанта» и испанский «Вильярреал».