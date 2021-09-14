Экс-полузащитник ЦСКА Хонда перешел в «Судуву»

Бывший хавбек московского ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в чемпионате Литвы.

Японский футболист стал игроком клуба «Судува». Как сообщает пресс-служба литовской команды, соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 31 декабря текущего года. Хонда перешел в «Судуву» на правах свободного агента.

Напомним, что с 2010 по 2013 годы японец защищал цвета ЦСКА. Хонда провел за армейцев 127 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 29 голевых передач.

Добавим, что полузащитник имеет опыт выступления за «Милан». Также он становился чемпионом Азербайджана в составе «Нефтчи».