«Вильярреал» - «Аталанта»: Миранчук остался в запасе итальянской команды

Стали известны стартовые составы испанского «Вильярреала» и итальянской «Аталанты» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Жерар Морено, Диа, Пино.
«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино, Джимсити, Гозенс, Фройлер, де Роон, Дзаппакоста, Пессина, Малиновский, Сапата.
Отметим, что российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.
Напомним, что в группе F также выступают английский «Манчестер Юнайтед» и швейцарский «Янг Бойз». Их встреча проходит в эти минуты. Счет 1:0 в пользу манкунианцев.