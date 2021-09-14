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РФС предложил систему реформы ФНЛ
14 сентября 21:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

РФС предложил систему реформы ФНЛ

Новый формат проведения турнира назвали «Сатурн-20».

РФС совместно с компанией Hypercube предложили ФНЛ реформировать турнир, сообщает «Чемпионат».

По новому формату, которых назвали «Сатурн-20», двадцать команд второго по силе футбольного дивизиона страны поделят на две группы. В первую «золотую» войдут, клубы вылетевшие из РПЛ, а также клубы, занявшие в прошлом чемпионате ФНЛ места не ниже десятого, остальные команды, то есть, клубы ФНЛ, которые заняли в прошлом сезоне места, начиная с одиннадцатого, и клубы, вышедшие из ФНЛ-2, будут в «серебряной» группе.

Соответственно команды из «золотой» группы будут бороться за право выхода в РПЛ и за то, чтобы не вылететь в «серебряную», из которой будут выходить в «золотую» группу и вылетать в ФНЛ-2.

Какое количество будет переходить в другие группы и чемпионаты не сообщается, но зато, планируется увеличить значимость места, на котором команды окажутся после первой «осенней» части чемпионата, так лидер «золотой» группы перед зимней паузой гарантирует себе участие в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ, а аутсайдеры «серебряной» группы (число не сообщается) вынуждены будут участвовать в стыках за право остаться в ФНЛ, даже если потом поднимутся по окончании всего сезона.

Сам чемпионат будет проводится по стандартной двухкруговой системе в каждой из групп без пересечений.

Напомним, что Hypercube также готовил реформу РПЛ, но клубы на общем собрании ее не приняли.

источник: Чемпионат.com
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