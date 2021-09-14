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14 сентября 21:11
автор: Александр Поволоцкий

Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Уход 46-летнего специалиста связан с изменениями в организации.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал уход венгра Виктор Кашшаи с поста главы департамента судейства организации.

«Это была его инициатива, он покинул РФС. Мы благодарны за ту работу, которую проделал Виктор. Понятно, что мы всегда недовольны судейством, но если объективно посмотреть на то, что происходит с судейством, мы увидим, что за последние два года такую положительную динамику», - цитирует ТАСС главу РФС.

Президент союза отметил, что российские судьи привлекаются к обслуживанию важных игр. Дюков вспомнил о работе на чемпионате Европы-2020 и в матче за Суперкубок УЕФА Сергея Карасева, а также Анастасии Пустовойтовой в финале ОИ-2020.

Напомним, что Кашшаи возглавил судейский департамент в январе 2020 года. Венгр сменил на этом посту другого бывшего судью Александра Егорова.

источник: ТАСС
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